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"Газель" загорелась на проспекте Вернадского в Москве, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ЧП произошло в районе дома 20. В связи с этим движение транспорта на проспекте организовано по одной полосе из трех. На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей на западе Москвы. Авария произошла на Кутузовском проспекте у дома 43. Водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате пострадали водитель такси и его пассажирка. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

До этого два человека пострадали в результате ДТП в районе дома № 20 по улице Стромынке. Грузовик Volvo из-за технической неисправности опрокинулся на бетонное ограждение моста. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Их госпитализировали.