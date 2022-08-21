Мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей на Смоленской площади

21 августа, 22:15
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Мотоциклист погиб в аварии с участием двух машин на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
ДТП случилось на Смоленской площади у дома 1. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями.
От полученных травм мотоциклист скончался сразу. В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.
Ранее сотрудник ГУ МВД по Москве погиб в дорожно-транспортном происшествии на Зеленоградской улице на севере столицы.
Отмечалось, что он не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение, и его авто опрокинулось. Также в результате аварии травмы получил 24-летний пассажир автомобиля, он был госпитализирован.
Мотоциклист погиб в аварии с участием двух автомобилей на Смоленской площади
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