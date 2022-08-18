Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с маршрутками на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с двумя маршрутками на Каширском шоссе, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Прокуратура Южного административного округа контролирует ход и результаты административного расследования ДТП, в результате которого пострадали два человека", – говорится в сообщении.

ДТП с участием двух маршруток произошло на Каширском шоссе днем в четверг, 18 августа. По предварительным данным, водитель "Газели" врезался в стоявший на светофоре микроавтобус Mercedes.

В результате аварии пострадали две женщины – пассажирки маршруток, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится административное расследование.