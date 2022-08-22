Девять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Японии – СМИ

Фото: телеканал NHK

По меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, который перевернулся и загорелся на скоростной трассе у города Нагоя в Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, два пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, не подтвержденной уполномоченным врачом.

Отмечается, что в ДТП столкнулись несколько транспортных средств. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

Ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на группу детей в городе Содзя японской префектуры Окаяма. В результате аварии пострадали по меньшей мере четыре ребенка дошкольного возраста. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

До этого автобус, перевозивший воспитанников детского сада, врезался в бетонное ограждение в японской Наке. В момент аварии в салоне находились 18 человек – 16 детей, один сопровождающий и водитель. Госпитализированы были 17 человек.