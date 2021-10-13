Автобус с детьми врезался в бетонный забор в Японии – СМИ

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Фото: depositphotos/zimmytws
Автобус, перевозивший детей в детский сад, врезался в бетонное ограждение в Японии. Инцидент произошел в городе Нака, сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились 18 человек – 16 детей, один сопровождающий и водитель. По предварительным данным, госпитализированы 17 человек.
Уточняется, что во время движения автобус резко вылетел на обочину, вдоль которой расположен бетонный забор. Полиция сейчас допрашивает водителя и устанавливает все причины происшествия.
Ранее сообщалось, что в японском городе Сакурагава автомобиль наехал на группу детей, когда те шли на занятия. В результате аварии пострадала как минимум одна девочка. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Водителя автомобиля задержали.
До этого по меньшей мере 11 человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса на севере Японии. Авария произошла в городе Мемуро.
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