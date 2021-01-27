В Японии перевернулся школьный автобус

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Школьный автобус перевернулся на севере Японии, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на полицию префектуры Хоккайдо.
Авария произошла в городе Мемуро. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.
По предварительным данным местных СМИ, в результате аварии пострадали 11 человек. Причины ДТП не уточняются.
Накануне автомобиль упал в пруд в районе Марьино на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Новочеркасском бульваре в районе дома 20, корпуса 1. Данных о пострадавших не поступало.