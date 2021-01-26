Фото: скриншот с видео телеканала Москва 24
Автомобиль упал в пруд в районе Марьино на юго-востоке столицы. Видео инцидента Москве 24 прислали очевидцы.
ДТП произошло в понедельник, 25 января на Новочеркасском бульваре в районе дома 20, корпус 1.
На место прибыли спасатели и полиция. Данных о пострадавших нет. Причины и обстоятельства аварии уточняются.
Ранее два автомобиля столкнулись на улице Воздвиженка в центре Москвы. В результате ДТП пострадал пешеход.
Машина упала в пруд на юго-востоке Москвы