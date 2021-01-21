ДТП с участием двух автомобилей произошло на Воздвиженке

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Воздвиженке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Произошло столкновение автомобиля такси Kia и машины Audi", – отметил источник.

Сообщается, что одна из иномарок вылетела на тротуар. В результате инцидента пострадал пешеход. Он находится в машине скорой помощи. На месте происшествия проводится проверка.

Ранее четыре автомобиля столкнулись в Волгоградском проспекте. Движение в сторону области перекрывали в связи с инцидентом.