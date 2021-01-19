Рейсовый автобус в Архангельске сбил женщину на тротуаре

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Женщина-пешеход пострадала в ДТП в Архангельске после вылета рейсового автобуса с проезжей части. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в районе перекрестка улицы Комсомольской и Троицкого проспекта.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и рейсового автобуса ПАЗ. От удара автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована", – уточнили в правоохранительном ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Уточняются обстоятельства аварии.
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