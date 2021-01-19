Рейсовый автобус в Архангельске сбил женщину на тротуаре

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Женщина-пешеход пострадала в ДТП в Архангельске после вылета рейсового автобуса с проезжей части. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в районе перекрестка улицы Комсомольской и Троицкого проспекта.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и рейсового автобуса ПАЗ. От удара автобус выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована", – уточнили в правоохранительном ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Уточняются обстоятельства аварии.

Ранее стало известно о крупной аварии на Горьковском шоссе в Московской области. ДТП произошло на 72-м километре трассы. В столкновении погибли три человека.

