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Происшествия

14:19

Девять человек пострадали в ДТП в Чечне

происшествия ДТП регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пятеро взрослых и четверо детей пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Чечне. Столкновение произошло на федеральной трассе "Кавказ" в Гудермесском районе. Об этом сообщили в региональном МВД.

"На 710-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение автомашины ВАЗ-21101 под управлением 32-летнего жителя села Нижний Герзель Гудермесского района и автомобиля "Лада-Приора", за рулем которого находился уроженец Ножай-Юртовского района 1963 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о столкновении двух машин в Чеховском районе Московской области. В результате аварии пострадали четыре человека, им потребовалась медицинская помощь.

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