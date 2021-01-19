Появилось видео с места ДТП с "Газелью" и фурой в Подмосковье

Видео: Москва 24

Появилось видео с места ДТП с участием "Газели" и фуры в Подмосковье.

Авария случилась на 72-м километре Горьковского шоссе. В "Газели" в момент ДТП находились девять человек, трое погибли.

На кадрах видно, что после столкновения с грузовиком "Газель" оказалась сильно повреждена.

В настоящее время на месте случившегося продолжают работать сотрудники полиции. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.

Ранее две машины столкнулись в Чеховском районе Подмосковья. В результате аварии пострадали четыре человека.

