Движение на Садовом кольце у станции метро "Маяковская" восстановили после ДТП

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на улице Садовой-Триумфальной восстановили после ДТП с участием автомобиля такси. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

"Движение восстановлено", – указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в районе дома 4, корпуса 10 было перекрыто движение из-за аварии с участием такси. Инцидент произошел на развороте с внешней на внутреннюю сторону Садового кольца.

Ранее в Москве перекрыли три полосы движения транспорта на Алтуфьевском шоссе. В районе дома 75Б произошло ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются.

