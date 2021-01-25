Из-за крупной автокатастрофы в Бразилии погиб 21 человек

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В результате крупной автокатастрофы в Бразилии погиб по меньшей мере 21 человек и 33 пострадали, сообщает портал "Же-1".

Уточняется, что на территории южного штата Парана автобус врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Также сообщалось, что в автобусе в момент ДТП находились 59 человек. Спасатели доставили в госпитали пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что четыре человека стали жертвами аварии в Архангельской области.