Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

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Четыре человека стали жертвами аварии в Архангельской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, ДТП случилось на трассе Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док в районе 22:40. В аварии столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson.

"Пока известно о четырех погибших, все они ехали в отечественной легковушке", – передает ТАСС сообщение МВД.

Уточняется, что среди погибших нет детей. При этом один ребенок на момент аварии находился в иномарке. У него предварительно зафиксированы ушибы и ссадины.

На месте находятся полицейские. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Трагедия произошла в Черепановском районе на 126-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".



22 января три человека стали жертвами аварии в Саратовской области. Столкновение двух легковых автомобилей случилось на трассе Саратов – Балашов.