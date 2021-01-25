Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01:16

Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека стали жертвами аварии в Архангельской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, ДТП случилось на трассе Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док в районе 22:40. В аварии столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson.

"Пока известно о четырех погибших, все они ехали в отечественной легковушке", – передает ТАСС сообщение МВД.

Уточняется, что среди погибших нет детей. При этом один ребенок на момент аварии находился в иномарке. У него предварительно зафиксированы ушибы и ссадины.

На месте находятся полицейские. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Трагедия произошла в Черепановском районе на 126-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

22 января три человека стали жертвами аварии в Саратовской области. Столкновение двух легковых автомобилей случилось на трассе Саратов – Балашов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать