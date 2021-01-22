Водитель иномарки без прав сбил велосипедиста на тротуаре в Тюмени

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20-летний водитель без прав на Mercedes в Тюмени выехал на тротуар и сбил велосипедиста. Об этом РИА Новости заявили представители автоинспекции по региону.

"В 14:00 19 января на улице Малыгина, 5, на тротуаре автомобиль Mercedes-Benz сбил мужчину-велосипедиста 1977 года рождения, который ехал по тротуару. Водитель Mercedes – 20-летний молодой человек – не имеет права управления транспортом", – рассказали представители ведомства.

Велосипедист, согласно предварительным данным, получил ушиб и травму лодыжки. Причина аварии выясняется, решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.

Ранее на Осташковском шоссе произошла авария с участием фуры. На въезде в город из авто выпали металлические трубы, перекрыв движение.