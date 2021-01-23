Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

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Три человека стали жертвами аварии с выездом на встречную полосу движения в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов заявил, что трагедия произошла в Черепановском районе на 126-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Hyundai IX35 следовала в сторону Барнаула и не успела завершить обгон грузовой машины. В результате произошло встречное столкновение с еще одним легковым автомобилем марки Toyota.

В аварии погибли водитель водитель Hyundai и пассажирка, а также пассажир Toyota. Пассажир Hyundai и водитель внедорожника получили травмы.

Накануне сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Саратовской области. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на 317-м километре автодороги Саратов – Балашов.

