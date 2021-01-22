Три человека погибли в ДТП под Саратовом

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"ДТП произошло на 317-м километре автодороги Саратов – Балашов в Саратовском районе области в 19:50 (по местному времени). По предварительным данным, произошло столкновение двух автомашин – Datsun и ВАЗ-2114", – рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В столкновении погибли оба водителя и пассажир автомобиля ВАЗ.

На месте работают сотрудники автоинспекции. Обстоятельства аварии уточняются.

22 января в Новосибирской области произошло крупное ДТП с восемью автомобилями. В результате аварии в Болотнинском районе погиб один человек.

