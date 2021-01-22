Восемь автомобилей столкнулись в Новосибирской области

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Новосибирской области произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате аварии погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергея Страдымова.
Уточняется, что авария случилась около 13:00 (9:00 мск) в Болотнинском районе.
"Водитель автомобиля Subaru Forester 1955 года рождения следовал со стороны Кемерова в направлении Новосибирска. На 134-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" при обгоне он столкнулся с автомобилем КамАЗ, двигавшимся во встречном направлении", – сказал Страдымов.
Еще несколько легковых и грузовых машин также попали в ДТП. В их числе УАЗ Почты России и грузовик, перевозивший автомобили. Из-за столкновения на месте скончался водитель Subaru, также травмы головы получил 19-летний водитель КамАЗа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Тюмени 20-летний водитель без прав на Mercedes выехал на тротуар и сбил велосипедиста. Причина аварии выясняется, решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.
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