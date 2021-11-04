В Японии автомобиль врезался в группу детей

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Автомобиль совершил наезд на группу детей в Японии. Об этом информирует агентство Kyodo.

Известно, что инцидент случился в городе Содзя префектуры Окаяма. По данным полицейских, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре ребенка дошкольного возраста. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В данный момент расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Ранее машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Происшествие случилось на Березовой улице в Ленинском городском округе.