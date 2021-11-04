Машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Ленинском городском округе. Информация об этом имеется в телеграм-канале областного отделения ведомства.
Известно, что происшествие случилось на Березовой улице.
"Водитель автомобиля <...> на пешеходном переходе совершил наезд на женщину и двоих детей", – сообщили в прокуратуре.
Известно, что пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии пока ничего неизвестно.
В ходе проверки сотрудники Видновской городской прокуратуры планируют оценить соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Ранее водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.
До этого женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.
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