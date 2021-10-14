Появилось видео, как блогер на Bentley сбила ребенка на западе Москвы

Видео: Москва 24

Появилось видео, как блогер Ирина Ледник на Bentley сбила ребенка на западе Москвы.

ДТП произошло 12 октября. Девушка наехала на 11-летнего мальчика, переезжавшего пешеходный переход на самокате. Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

По данным департамента транспорта, у водителя дорогой иномарки накопилось несколько десятков штрафов за превышение скорости.

При этом юрист назвал возможное наказание для Ирины Ледник. По словам Сергея Радько, скорее всего, блогер понесет ответственность за совершенное ДТП.