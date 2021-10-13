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Юрист назвал возможное наказание для блогера на Bentley, которая сбила ребенка

Выскочил внезапно? Что грозит блогеру на Bentley за наезд на ребенка
происшествия ДТП эксклюзив

На западе столицы водитель Bentley сбила ребенка на пешеходном переходе. По данным источников, за рулем находилась известный блогер и дизайнер Ирина Ледник. Пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей. Расскажем, при каких обстоятельствах произошло ДТП и какая ответственность может грозить водителю элитного автомобиля.

На пешеходном переходе

Фото: instagram.com/ms_lednik

Авария с участием премиального автомобиля произошла 12 октября около 18 часов в районе дома № 5 на улице Столетова. По данным главного управления МВД России по Москве, в момент наезда ребенок находился на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Пострадавшему ребенку меньше 12 лет. Источник в правоохранительных органах рассказал, что автомобилем управляла известный блогер и дизайнер Ирина Ледник. На ее странице в Instagram более 24 тысяч подписчиков. Также Ирина с 2016 года владеет собственным агентством по проектированию интерьеров и созданию эксклюзивных дизайн-проектов.

Блогер в шоке?

Фото: instagram.com/ms_lednik

Сама Ирина Ледник утверждает, что в момент аварии ехала на своем Bentley со скоростью не более 30–40 километров в час. Ее слова приводит РЕН ТВ. Якобы ребенок выскочил на самокате перед ее автомобилем на пешеходном переходе. При этом он не прошел по переходу пешком, а продолжал двигаться на самокате дальше, говорит блогер. Ирина подчеркнула, что находится в состоянии шока после случившегося.

По данным Пятого канала, пострадавшим в ДТП стал мальчик, который возвращался домой из художественной школы. В этот момент его не сопровождали взрослые. У ребенка врачи подозревают сотрясение и ушибы мозга, сообщает источник издания.

Что грозит?

Фото: instagram.com/ms_lednik

Автоюрист Сергей Радько заявил Москве 24, что, скорее всего, блогер понесет ответственность за совершенное ДТП.

На мой взгляд, виноват водитель. Потому что на переходе он обязан пропускать пешеходов. Человек на самокате тоже является пешеходом, поэтому здесь усматривается вина водителя.
Сергей Радько
автоюрист

"Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен быть готов, что на него могут выйти люди. Внезапность их появления должны исследовать путем соответствующей экспертизы. Она установит, когда появился пешеход, какая была скорость автомобиля, время реакции водителя. Если возникает спор, нужно назначать автотехническую экспертизу с изучением всех подробностей и деталей", – объяснил эксперт.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев наезд на человека на пешеходном переходе происходит по вине водителя. Доказать обратное в таких ситуациях крайне сложно, подчеркнул Радько.

Он отметил, что возможное наказание для водителя зависит от тяжести повреждений, которые получил пострадавший.

Если причинен легкий или средний вред здоровью, то это административная ответственность. Тогда водителю грозит штраф до 20 тысяч рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет. При тяжком вреде здоровью может наступить уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет, при смерти пострадавшего – до пяти.
Сергей Радько
автоюрист

"Скорее всего, здесь будет не уголовная, а административная ответственность", – считает собеседник Москвы 24.

Радько добавил, что в этой ситуации могут привлечь к ответственности и родителей пострадавшего мальчика. Если будет доказано, что ребенок что-то нарушил, их ждет предупреждение или штраф до 500 рублей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, резюмировал автоюрист.

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