Юрист назвал возможное наказание для блогера на Bentley, которая сбила ребенка

На западе столицы водитель Bentley сбила ребенка на пешеходном переходе. По данным источников, за рулем находилась известный блогер и дизайнер Ирина Ледник. Пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей. Расскажем, при каких обстоятельствах произошло ДТП и какая ответственность может грозить водителю элитного автомобиля.



На пешеходном переходе

Авария с участием премиального автомобиля произошла 12 октября около 18 часов в районе дома № 5 на улице Столетова. По данным главного управления МВД России по Москве, в момент наезда ребенок находился на нерегулируемом пешеходном переходе.





пресс-служба ГУ МВД России по Москве В результате он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Пострадавшему ребенку меньше 12 лет. Источник в правоохранительных органах рассказал, что автомобилем управляла известный блогер и дизайнер Ирина Ледник. На ее странице в Instagram более 24 тысяч подписчиков. Также Ирина с 2016 года владеет собственным агентством по проектированию интерьеров и созданию эксклюзивных дизайн-проектов.



Блогер в шоке?

Сама Ирина Ледник утверждает, что в момент аварии ехала на своем Bentley со скоростью не более 30–40 километров в час. Ее слова приводит РЕН ТВ. Якобы ребенок выскочил на самокате перед ее автомобилем на пешеходном переходе. При этом он не прошел по переходу пешком, а продолжал двигаться на самокате дальше, говорит блогер. Ирина подчеркнула, что находится в состоянии шока после случившегося.

По данным Пятого канала, пострадавшим в ДТП стал мальчик, который возвращался домой из художественной школы. В этот момент его не сопровождали взрослые. У ребенка врачи подозревают сотрясение и ушибы мозга, сообщает источник издания.



Что грозит?

Автоюрист Сергей Радько заявил Москве 24, что, скорее всего, блогер понесет ответственность за совершенное ДТП.





Сергей Радько автоюрист На мой взгляд, виноват водитель. Потому что на переходе он обязан пропускать пешеходов. Человек на самокате тоже является пешеходом, поэтому здесь усматривается вина водителя.

"Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен быть готов, что на него могут выйти люди. Внезапность их появления должны исследовать путем соответствующей экспертизы. Она установит, когда появился пешеход, какая была скорость автомобиля, время реакции водителя. Если возникает спор, нужно назначать автотехническую экспертизу с изучением всех подробностей и деталей", – объяснил эксперт.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев наезд на человека на пешеходном переходе происходит по вине водителя. Доказать обратное в таких ситуациях крайне сложно, подчеркнул Радько.

Он отметил, что возможное наказание для водителя зависит от тяжести повреждений, которые получил пострадавший.





Сергей Радько автоюрист Если причинен легкий или средний вред здоровью, то это административная ответственность. Тогда водителю грозит штраф до 20 тысяч рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет. При тяжком вреде здоровью может наступить уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет, при смерти пострадавшего – до пяти.

"Скорее всего, здесь будет не уголовная, а административная ответственность", – считает собеседник Москвы 24.

Радько добавил, что в этой ситуации могут привлечь к ответственности и родителей пострадавшего мальчика. Если будет доказано, что ребенок что-то нарушил, их ждет предупреждение или штраф до 500 рублей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, резюмировал автоюрист.

