Блогер на Bentley сбила маленького ребенка на западе Москвы – СМИ

12 октября, 22:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль Bentley сбил маленького ребенка на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
"В районе дома 5 на улице Столетова автомобиль Bentley совершил наезд на несовершеннолетнего на нерегулируемом пешеходном переходе", – рассказали в управлении.
Ребенка госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.
По данным РЕН ТВ, за рулем находилась популярный блогер и дизайнер Ирина Ледник. А пострадавшему ребенку 11 лет.
Ранее сообщалось о смертельной аварии, в которой участвовала телеведущая Ксения Собчак. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
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