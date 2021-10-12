Эксперт объяснил, почему россияне обозлились на Собчак после смертельного ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Координатор движения "Общество Синих Ведерок" Петр Шкуматов рассказал радиостанции "Комсомольская правда", что возмутило россиян в поведении Ксении Собчак, машина которой попала в аварию в Сочи несколько дней назад.

Он отметил, что к звезде есть несколько претензий.

"Она, являясь публичной личностью, человеком, который известен миллионам российских сограждан, повела себя крайне неэтично", – заявил эксперт.

По его словам, у многих людей возникли подозрения в том, что Собчак могла подгонять водителя.

Шкуматов подчеркнул, что правильным поведением в подобной ситуации было бы остаться на месте происшествия, дать показания сотрудникам МВД, по возможности помочь пострадавшим людям, даже несмотря на то, что эта авария не имела к Собчак прямого отношения.

"От того, что ты едешь в такси, на твоих глазах погиб человек, другой получил тяжелые травмы. В общем-то, авария спровоцирована водителем такси, в котором ты ехала. Конечно же, здесь надо было бы остаться, не лететь, не спешить в аэропорт, а дать показания как свидетель", – заключил он.

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

