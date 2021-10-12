Собчак рассказала о допросе по ДТП в Сочи

18:02
Фото: телеграм-канал "112"
Ксения Собчак рассказала, что сотрудники МВД почти три часа допрашивали ее по делу о ДТП в Сочи. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
"Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают", – говорится в публикации.
Телеведущая также отметила, что находится на связи с другими пострадавшими в резонансной аварии.
Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что допрос Собчак продлился примерно час.
Накануне Собчак и другие пассажиры попавшего в аварию Mercedes были вызваны в столичный главк МВД РФ в качестве свидетелей по делу о смертельном ДТП.
Инцидент произошел вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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