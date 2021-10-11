Знакомый рассказал о погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак

Вечером 9 октября в Сочи случилось смертельное ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате погибла пассажирка другой машины, двое человек получили травмы. Водитель, который вез телеведущую, признал вину в случившемся. Возбуждено уголовное дело. При этом Собчак на месте аварии находилась недолго, и уехала в аэропорт на другой машине. Расскажем, как происшествие прокомментировала сама телеведущая и будет ли она помогать пострадавшим.



Вылетел на встречную

Авария произошла 9 октября примерно в 21:00 на трассе Адлер – Альпика-Сервис. Предварительно, водитель Mercedes шел на обгон и выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с Volkswagen, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. От удара вторая машина задела микроавтобус.

По официальным данным, пассажирка Volkswagen 1986 года рождения погибла до приезда скорой. Водителя и еще одну девушку доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. В микроавтобусе никто не пострадал.

Выяснилось, что пассажиркой Mercedes оказалась Ксения Собчак, она подтвердила это в своем Telegram-канале. Водитель автомобиля, в котором находилась телеведущая, признал свою вину в случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ход расследования контролирует прокуратура Краснодарского края. Водитель Mercedes был отпущен под подписку о невыезде.



"Я в ужасе и шоке"

Вечером 9 октября Собчак с водителем возвращалась в аэропорт со светского мероприятия. По дороге и произошла авария. Согласно справке о ДТП, которую опубликовал RT, телеведущая не пострадала и уехала с места происшествия до приезда полицейских. Также в СМИ появились кадры, как примерно через 40 минут после аварии она самостоятельно прошла в VIP-терминал аэропорта.

Такое поведение звезды в соцсетях вызвало неоднозначную реакцию. Многие пользователи соцсетей не поняли, почему телеведущая решила покинуть место аварии. Также в Сети высказали мнение, что телеведущая могла просить водителя добраться до аэропорта как можно скорее, из-за чего тот якобы решил пойти на обгон.

Собчак эту информацию опровегла, заявив, что не подгоняла водителя во время поездки. В своем Telegram-канале она написала, что во время ДТП получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными", – написала телеведущая.





Ксения Собчак телеведущая Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в "Зуме", есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда.

Телеведущая рассказала, что после столкновения потеряла сознание. Затем, ассистентка, которая также получила сотрясение мозга, перевела ее в другую машину. При этом ее директор вызвал скорую и смотрел, чем можно помочь другому автомобилю, утверждает Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что ей предлагали госпитализацию в Сочи. Однако она вылетела в Москву, потому что хотела попасть домой к сыну.

Также телеведущая отреагировала на обвинения в свой адрес, что она уехала с места ДТП. По ее словам, в сложившейся ситуации это было бы неконструктивно.

"И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали: "Собчак осталась на месте происшествия и * (ничего. – Прим. ред.) не сделала", – это неконструктивно, это бредово", – написала Собчак.

Прокомментировала она и видео из сочинского аэропорта. По словам Собчак, никто не обратил внимание, что на кадрах телеведущая держится за голову и входит не в ту дверь.

Юрист Геннадий Нефедовский в беседе с Москвой 24 отметил, что в данной ситуации Собчак может проходить по громкому делу только в качестве свидетеля.

"Если гражданин передвигается в качестве пассажира в автомобиле такси, либо в другом автомобиле, и происходит ДТП, он имеет право покинуть место аварии и следовать дальше, так как лично он не является участником ДТП", – указывает эксперт.



"Не можем прийти в себя от шока"

По данным СМИ, в ДТП с участием Собчак погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Известно, что у нее осталась маленькая дочь. Она вела курсы по растяжке и медитации и оказалась на юге по работе, пишет сайт газеты "Комсомольская правда". Знакомый погибшей Семен рассказал журналистам издания, что Екатерина была искренним и замечательным человеком.





Семен знакомый погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак Наша семья до сих пор не может прийти в себя от шока: Катя была замечательным человеком. Моя супруга занималась у Кати и очень с ней подружилась: на что уж жена настороженно относится к людям, но Катя ее удивила своим светом и искренностью.

Второй пассажиркой Volkswagen оказалась 30-летняя Оксана Садовник. Изначально появилась информация о ее смерти в ДТП, однако Ксения Собчак эти сведения опровергла. По словам телеведущей, у Оксаны травма головы, легких и бедра. Кроме того, девушке удалили селезенку, рассказала Собчак. Ее состояние немного улучшилось, девушку планируют доставить спецбортом на лечение в Москву в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

За рулем Volkswagen, как утверждают СМИ, находился 27-летний Роберт Гедян. По данным источников, у него перелом позвоночника и шейки бедра. "Московский комсомолец" со ссылкой на слова Гедяна пишет, что автомобиль с Собчак вылетел на встречную полосу на большой скорости, поэтому избежать столкновения не удалось. Также он утверждает, что пассажиры Mercedes не пытались помочь пострадавшим. По его словам, они вышли из салона только тогда, когда за ними приехал другой транспорт.

В соцсетях телеведущая пообещала, что окажет помощь семьям пострадавших в ДТП. Намерения подтвердил ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Это стало ответом на появление в Сети ролика, на котором девушка по имени Евгения, представившись подругой погибшей в аварии, рассказала, что телеведущая и ее окружение игнорировали просьбы пострадавшей семьи о помощи. Собчак написала, что ее команда ищет родных Екатерины Тарасовой. При этом автор видео, по ее словам, отказалась предоставлять контакты родственников погибшей девушки.

