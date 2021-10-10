Собчак пообещала помочь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Сочи

Фото: телеграм-канал “Москва 24”

Ксения Собчак поможет семьям погибших и пострадавших в ДТП в Сочи, заявил коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов РИА Новости.

"Да, это действительно так", – подтвердил Суханов информацию о помощи Собчак.

ДТП произошло вечером в субботу, 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo.

В результате 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Ее подругу и водителя госпитализировали. После стало известно о гибели второй пострадавшей.

