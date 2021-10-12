Собчак назначили очную ставку с водителем, который спровоцировал ДТП в Сочи

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Ксении Собчак назначили очную ставку с водителем автомобиля, в котором она находилась в момент смертельного ДТП в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

"В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку (Собчак. – Прим. ред.) с водителем автомобиля Mercedes", – говорится в сообщении.

Собчак также вручили повестку для явки в следственное управление УВД Сочи.

ДТП произошло вечером в субботу, 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo.

В результате 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Ее подругу и водителя госпитализировали. После стало известно о гибели другой пострадавшей.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

