Момент смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак попал на видео

Видео: RT

Момент смертельного ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовали в телеграм-канале RT

На записи видно, как Mercedes выезжает на встречную полосу и лоб в лоб сталкивается с Volkswagen. Также внутренние камеры автобуса зафиксировали момент и последствия аварии.

Авария произошла вечером 9 октября. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Момент аварии зафиксировали две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, – одна снаружи, вторая в салоне. Автобус задело по касательной, из пассажиров никто не пострадал, только разбились несколько стекол.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.