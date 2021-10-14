У блогера, сбившей ребенка в Москве, обнаружили несколько десятков штрафов

Фото: Дептранс Москвы

В Дептрансе рассказали о блогере Ирине Ледник, которая сбила ребенка на западе Москвы.

12 октября, сидя за рулем Bentley, девушка наехала на 11-летнего мальчика, переезжавшего пешеходный переход на самокате. Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

По данным департамента транспорта, у водителя дорогой иномарки накопилось несколько десятков штрафов за превышение скорости.

"Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что авария произошла в районе дома 5 на улице Столетова. По факту произошедшего проводится проверка.