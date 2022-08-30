Москва организует еще 13 бизнес-миссий для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский экспортный центр расширит программу поддержки столичных предприятий. Предприниматели смогут присоединиться к 13 бизнес-миссиям. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Миссии направлены на создание деловых связей с партнерами из дружественных стран. В рамках программы предприниматели смогут отправиться за рубеж, а также принять участие в онлайн-переговорах и встречах в Москве.
"Бизнес-миссии помогают экспортерам выйти на новые рынки и закрепиться на них. Изначально в 2022 году планировалось провести пять таких мероприятий. Но, учитывая высокий интерес московских предпринимателей к этому формату и востребованность их продукции в дружественных государствах, мы приняли решение расширить программу", – сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Около 300 компаний смогут продемонстрировать свою продукцию покупателям из Азии, Африки, стран Ближнего востока, Латинской Америки и СНГ, заявила Сергунина.
В настоящее время в столице по-прежнему принимают заявки на участие в переговорах, которые состоятся в рамках XX международной выставки индустрии красоты и здоровья "Интерстиль–2022" в Белоруссии. Заявки примут до 12 сентября. До 16 сентября будут принимать заявки для участия в деловой встрече в Египте, напомнила заммэра.
Встречи в рамках бизнес-миссий запланированы в Китае, Индии, Иране и других странах. Для переговоров в Москве приедут партнеры из стран Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ.
Участие в бизнес-миссиях могут принять предприятия, работающие в сферах информационных технологий, электроники, строительства, косметики и других отраслях. Подать заявку на участие можно на сайте МЭЦ.
До этого заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за год в Москве увеличилось число предприятий малого и среднего бизнеса. Их стало больше на 6%. На начало августа в столице зафиксировали 772,8 тысячи предприятия МСП.
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