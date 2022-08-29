Российский бизнес справился с кризисом 2022 года лучше, чем 14 лет назад – Собянин

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский бизнес справился с кризисом 2022 года лучше, чем в период с 2008 по 2010 год. Об этом сообщил Сергей Собянин, передает ТАСС.
По словам мэра столицы, этого удалось достичь благодаря мерам, введенным правительством РФ и Москвы.
"С другой стороны, наш бизнес показал совсем другой уровень устойчивости даже к тому, что было, скажем, в 2008–2010 годах, когда мы имели, ну, не аналогичный, но тоже сложный кризис. И там падение было значительно больше и проблемы были сложнее – и на трудовом рынке, и финансовые, экономические и так далее. Хотя вызовы там были не такие", – заявил Собянин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он также отметил, что за эти 12–14 лет в России была создана устойчивая экономическая система как к внутренним, так и к внешним факторам.
Как сообщил Собянин, власти регионов поддержали около трети всех мер, представленных правительством. В качестве помощи российские власти ввели программу льготного кредитования малого бизнеса, а также меры, связанные с уменьшением административных барьеров. По его словам, в условиях санкций удалось сохранить государственные, региональные и муниципальные заказы, которые являются важными для развития экономической отрасли.
"В целом сохранены были и государственные инвестиции. Объем инвестиций практически не упал и во втором квартале, во многом это произошло за счет активной позиции государства и на федеральном уровне, и на региональном", – объяснил мэр.
До 2022 года удалось сохранить системные инвестиции в проекты, а также дать развитие новым инвестпрограммам. Это, по словам Собянина, способствовало повышению доверия со стороны бизнес-сообщества.
Мэр также обратил внимание на "точечную" помощь предприятиям в условиях санкций. Он отметил, что в период ухода зарубежных компаний с рынка были подобраны российские инвесторы либо удалось провести импортозамещение товаров.
До этого мэр Москвы заявил об устойчивости рынка столицы в условиях санкционного давления. По его словам, особое внимание власти уделили сотрудникам, которые оказались под угрозой из-за ухода компаний с российского рынка.
Кроме того, Собянин подчеркнул необходимость работы над новыми технологиями при импортозамещении. Речь шла о технологиях в области микроэлектроники, автомобилестроения, авиации и других сфер.
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