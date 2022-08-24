Собянин заявил о сохранении всей системы соцподдержки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве вся система социальной поддержки будет полностью сохранена, заявил Сергей Собянин.

"Мы не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена", – сказал он в эфире телеканала "ТВ Центр".

По словам градоначальника, в столице была увеличена адресная поддержка, а также проиндексированы социальные льготы.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 июня минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Москве были увеличены на 10%. Так, минимальная зарплата в Москве теперь составляет 23 508 рублей.

