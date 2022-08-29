Собянин заявил об устойчивости столичного рынка труда во время санкций

16:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На столичном рынке труда не произошло обрушений из-за ухода иностранных компаний. Этого удалось достичь благодаря принятым мерам, передает РИА Новости слова Сергея Собянина.
"Не было никакого обрушения на рынке труда, в том числе за счет того, что мы принимали проактивные меры, не дожидаясь, пока нас захлестнет волна безработицы", – сообщил мэр Москвы в ходе президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По его словам, особое внимание было уделено дальнейшему развитию ситуаций в столичных филиалах компаний, которые заявили об уходе с рынка РФ.
До этого Собянин сообщил о минимальном уровне безработицы в Москве. Мэр отмечал, что массовой безработицы в Москве нет. Он добавил, что столичные власти не намерены сокращать социальную помощь населению, наоборот, адресная поддержка москвичам уже увеличена, в частности проиндексированы некоторые социальные льготы.
По состоянию на начало июля уровень безработицы в Москве снизился до 0,45%, что сопоставимо с апрельским показателем двухгодичной давности. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что с начала года снижение составило 8,9%.
"Жизнь в большом городе": рынок труда
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