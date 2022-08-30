Число малых и средних предприятий в Москве выросло за год на 6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице на начало августа было зарегистрировано свыше 772,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 6% больше показателя годичной давности, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в реестр субъектов МСП столицы внесено 416,5 тысячи компаний и 356,3 тысячи ИП.

"По сравнению с августом прошлого года юридических лиц стало больше на 2,1%, а индивидуальных предпринимателей – на 11,1%. Увеличилось и число занятых в сфере МСП: по последним данным, в этом секторе работают 3,2 миллиона человек, включая индивидуальных предпринимателей, – на 8% больше, чем годом ранее. При этом выросло количество сотрудников как у юридических лиц – на 7,8%, так и у индивидуальных предпринимателей – на 11,6 %", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в целом по стране за тот же период число юрлиц в сфере МСП сократилось на 1,9%, а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 5,1 %.

Уточняется, что наиболее широко малый и средний бизнес представлен в сфере торговли. Так, на начало августа этого года в столице в этой отрасли задействовано более 233,8 тысячи субъектов МСП, или 30,1% от общего числа предприятий.

В профессиональной, научной и технической деятельности задействовано около 102,6 тысячи предприятий МСП (13,3%), в сфере операций с недвижимостью – 72,5 тысячи (9,3%).

В целом на пять самых популярных отраслей, в которые вошли строительство и деятельность в области информации и связи, приходится почти 70% МСП.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в городе многие компании открываются в том числе с помощью различных столичных программ поддержки. По его словам, с начала года свыше пяти тысяч новых предприятий открылись при участии ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"В основном это интернет-магазины, бизнес по аренде недвижимости, службы такси, транспортные организации, а также рестораны и кафе. Развитию сетей общественного питания в столице способствует программа грантов: предприниматели могут получить до пяти миллионов рублей за открытие новых точек общепита", – рассказал Фурсин.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что с начала этого года проект "Малый бизнес Москвы" (МБМ) помог горожанам в открытии более чем пяти тысяч новых предприятий. По ее словам, в основном это интернет-магазины. Еще одно популярное направление – общепит.

Она уточняла, что сфера общепита уступает по популярности бизнесу, связанному с арендой недвижимости, в том числе сдачей квартир, и такси. Также столичные бизнесмены часто открывали предприятия по производству шоколада, выращиванию рассады, художественные студии и студии звукозаписи. Специалисты "Малого бизнеса Москвы" помогали им с подготовкой документов, отвечали на актуальные вопросы.

