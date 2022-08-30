Число малых и средних предприятий в Москве выросло за год на 6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице на начало августа было зарегистрировано свыше 772,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 6% больше показателя годичной давности, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в реестр субъектов МСП столицы внесено 416,5 тысячи компаний и 356,3 тысячи ИП.
"По сравнению с августом прошлого года юридических лиц стало больше на 2,1%, а индивидуальных предпринимателей – на 11,1%. Увеличилось и число занятых в сфере МСП: по последним данным, в этом секторе работают 3,2 миллиона человек, включая индивидуальных предпринимателей, – на 8% больше, чем годом ранее. При этом выросло количество сотрудников как у юридических лиц – на 7,8%, так и у индивидуальных предпринимателей – на 11,6 %", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что в целом по стране за тот же период число юрлиц в сфере МСП сократилось на 1,9%, а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 5,1 %.
Уточняется, что наиболее широко малый и средний бизнес представлен в сфере торговли. Так, на начало августа этого года в столице в этой отрасли задействовано более 233,8 тысячи субъектов МСП, или 30,1% от общего числа предприятий.
В профессиональной, научной и технической деятельности задействовано около 102,6 тысячи предприятий МСП (13,3%), в сфере операций с недвижимостью – 72,5 тысячи (9,3%).
В целом на пять самых популярных отраслей, в которые вошли строительство и деятельность в области информации и связи, приходится почти 70% МСП.
В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в городе многие компании открываются в том числе с помощью различных столичных программ поддержки. По его словам, с начала года свыше пяти тысяч новых предприятий открылись при участии ГБУ "Малый бизнес Москвы".
"В основном это интернет-магазины, бизнес по аренде недвижимости, службы такси, транспортные организации, а также рестораны и кафе. Развитию сетей общественного питания в столице способствует программа грантов: предприниматели могут получить до пяти миллионов рублей за открытие новых точек общепита", – рассказал Фурсин.
Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что с начала этого года проект "Малый бизнес Москвы" (МБМ) помог горожанам в открытии более чем пяти тысяч новых предприятий. По ее словам, в основном это интернет-магазины. Еще одно популярное направление – общепит.
Она уточняла, что сфера общепита уступает по популярности бизнесу, связанному с арендой недвижимости, в том числе сдачей квартир, и такси. Также столичные бизнесмены часто открывали предприятия по производству шоколада, выращиванию рассады, художественные студии и студии звукозаписи. Специалисты "Малого бизнеса Москвы" помогали им с подготовкой документов, отвечали на актуальные вопросы.
Непростая ситуация в экономике не останавливает развитие бизнеса в РФ – Мишустин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: