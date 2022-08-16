В Москве появятся 1,6 тыс рабочих мест по программе поддержки работодателей и сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве появятся 1,6 тысячи рабочих мест по программе поддержки работодателей и сотрудников. Об этом сообщает сайт мэра и правительства города.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова напомнила, что данную программу открыли еще весной. В нее входит организация временных и общественных работ, обучение и трудоустройство с прохождением короткого периода адаптации.

"Мы искренне поддерживаем стремление части западных компаний адаптироваться к новой геополитической и экономической реальности. Вместе с тем наша первоочередная задача – обеспечить оперативный трансфер высвобождаемого персонала уходящих компаний в стабильные организации, продолжающие работать и развиваться в текущих условиях. И сделать это так, чтобы новые рабочие места оправдали ожидания людей", – отметила Ракова.

По ее словам, после первого этапа отбора отечественные организации уже создали 1,6 тысячи постоянных рабочих мест. При этом около 40% из них заняты новыми работниками. Так, свыше 600 граждан устроились в рестораны "Теремок", "Почту России" и столичную подземку.

После второго этапа отбора, который завершился на днях, трудоустройство предложили "Магнит", "Мосгортранс" и "дочка" "Роскосмоса" – корпорация "Стратегические пункты управления". Работодатели же скоро начнут подбор еще 1,6 тысячи новых сотрудников через центр "Моя работа".

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса "Москва" создали свыше 400 рабочих мест в I квартале 2022 года. Так, в 2022 году в особой экономической зоне стали работать более 8,5 тысячи человек.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отмечал, что почти половина сотрудников занята на предприятиях по производству микроэлектроники – более 5 тысяч из 12 тысяч сотрудников технополиса "Москва". Еще около 3,2 тысячи приходится на компании, развивающие медтехнологии и фармацевтику, а также высокотехнологичные производства и IT-отрасль.