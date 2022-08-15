Около 22 млрд рублей выделили в Москве на поддержку малого и среднего бизнеса – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Малому и среднему бизнесу в Москве почти за полгода выделили около 22 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Поддерживаем тех, кто расширяет свой бизнес, открывает импортозамещающие производства и создает новые рабочие места. Мы продолжаем рассматривать заявки от предпринимателей и принимать новые", – написал мэр.



По его словам, поддержку в виде городских грантов и льготных кредитов получили производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения, детские центры и другие организации.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил запустить в пилотном режиме программу льготного кредитования МСП на инвестиционные цели под 3–4,5% годовых. Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств сроком до 10 лет. При этом льготный период составит до 5 лет.

Решетников обратил внимание, что на время льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%.

До этого сообщалось, что более одного миллиона жителей Москвы оформили статус самозанятых. Это около 15% от всех работающих в городе. За первые пять месяцев этого года самозанятые перечислили в городской бюджет более 4,5 миллиарда рублей, рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.