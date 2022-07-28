Число самозанятых в Москве превысило 1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более одного миллиона жителей Москвы оформили статус самозанятых, рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Число самозанятых в столице превысило один миллион человек. Это около 15% от всех работающих в городе. За первые пять месяцев этого года самозанятые перечислили в городской бюджет более 4,5 миллиарда рублей", – сказал он.
При этом, по словам Пуртова, самозанятые получили доход в размере около 100 миллиардов рублей.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, сообщил, что самозанятые предприниматели, так же как и представители малого и среднего предпринимательства, имеют право на получение льготных условий аренды площадок для работы.
"Они могут снять помещения города по начальной годовой арендной ставке от пяти тысяч рублей за квадратный метр (и от одной тысячи рублей за квадратный метр для объектов на подвальных этажах). В таких помещениях можно устроить в том числе свою мастерскую по пошиву одежды, фотостудию", – пояснил он.
Ранее управляющий партнер агентства Intenty Арам Тер-Газарян заявил, что значительный рост числа самозанятых в Москве связан с тем, что городские власти сумели создать комфортную среду для профессионального развития любого специалиста. По его словам, за последние годы Москва смогла органично соединить возможности городской инфраструктуры с запросами жителей.
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