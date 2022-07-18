Спрос на бесплатные тренинги службы занятости для предпринимателей вырос на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За последние шесть месяцев бесплатные образовательные мероприятия центра занятости населения "Моя работа", посвященные открытию собственного дела, посетили около 11 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в два раза больше стало и число образовательных мероприятий – до 230.
"Мы видим, что многие москвичи задумываются об открытии своего дела, но не знают, с чего начать. Нередко трудности вызывают регистрация, организация документооборота, юридические, налоговые и кадровые вопросы, бухгалтерия и делопроизводство. Для того чтобы помочь горожанам начать свой бизнес, московская служба занятости проводит бесплатные тренинги и мастер-классы", – сказала Ракова.
Она подчеркнула, что служба занятости помогает не только получить необходимые знания и оформить самозанятость, ИП или ООО, но и сопровождает начинающих предпринимателей в начале пути. Специалисты содействуют в продвижении на рынке, поиске клиентов и выходе на окупаемость.
Для желающих открыть свое дело на базе центра "Моя работа" проводят 20 регулярных образовательных мероприятий. Некоторые встречи посвящены самозанятости. Среди них тренинги "Как стать самозанятым? Инструкция к применению", "Самозанятость: все о налогах", "Все о пенсии для самозанятых" и другие. Для желающих получить знания сразу обо всех аспектах статуса самозанятого разработаны два авторских курса: "Семь шагов к открытию собственного дела" и "Личный бренд самозанятого: от идеи до первых продаж".
Еще один тематический блок — профориентация в бизнесе и поиск идей. В центре проводят тренинг-тестирование "Узнай, какой ты предприниматель", мастер-класс "Бизнес-идея: как найти и выбрать" и другие мероприятия.
Также москвичи могут сходить на вебинары и тренинги по организации бизнес-процессов. На них рассказывают о новых налоговых решениях для малого бизнеса, способах эффективно ставить задачи, делать бизнес-планы и правильно выстраивать отношения с бизнес-партнерами.
Ранее вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, что с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест в Москве увеличилось на 288 тысяч (4%), преодолев отметку в 8 миллионов. Больше всего за этот период увеличилось число специалистов в IT-секторе – на 30%.
В столице 1 июля вновь откроют прием заявок на господдержку на рынке труда – Ракова
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