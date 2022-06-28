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Общество

10:08

Свыше 12 тыс горожан старшего возраста освоили профессию няни в центре "Моя карьера"

обществообразование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 12 тысяч горожан старшего поколения освоили профессию няни в школе "Бабушка и дедушка на час" в центре занятости "Моя карьера", рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

"Свыше 55% из них успешно трудоустроились в московские семьи, а около 10% работают в социальной сфере: помогают присматривать за детьми в больницах и в семьях со сложными жизненными ситуациями", – приводятся слова Александровой на портале мэра и правительства Москвы.

В нынешнем году программа охватывала 1,2 тысячи академических часов теории и более тысячи часов практики. Слушатели курса делали домашние задания, сдавали экзамены и проходили стажировки в семьях.

Основатель и руководитель сервиса "Бабушка на час", автор образовательной программы школы Наталия Линькова отметила, что каждый год программа совершенствуется с учетом пожеланий потенциальных работодателей.

"Например, благодаря лекторам Российского общества "Знание" наши студенты освоили основы безопасности в интернете, методики развития кругозора и подготовки детей к школе. Был также расширен блок, посвященный здоровью детей", – рассказала она.

В материале говорится, что с начала этого года прошло четыре потока обучения, сертификаты получили более 1,2 тысячи выпускников, дипломы государственного образца – около 1,8 тысячи человек.

Отмечается, что средняя зарплата гувернанток и гувернеров выросла с 80 до 85 тысяч рублей, самая высокая ставка поднялась со 100 до 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что летом в бесплатных профориентационных проектах центра занятости "Моя карьера" примут участие более 2,5 тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Они смогут познакомиться с востребованными профессиями и освоить навыки, необходимые для повседневной жизни и построения будущей карьеры.

Александрова рассказала, что такие проекты, как "Лето моей карьеры", "PROГероев" и "Стажировки" уже стали визитной карточкой центра "Моя карьера".

За три года в летних профориентационных проектах приняли участие около восьми тысяч ребят старшего школьного возраста.

"Это наш город": москвичей старшего возраста научат быть нянями

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