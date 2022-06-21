Летние проекты центра "Моя карьера" помогут подросткам определиться с профессией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Летом в бесплатных профориентационных проектах центра занятости "Моя карьера" примут участие более 2,5 тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они смогут познакомиться с востребованными профессиями и освоить навыки, необходимые для повседневной жизни и построения будущей карьеры.

Первый замглавы департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова рассказала, что такие проекты, как "Лето моей карьеры", "PROГероев" и "Стажировки" уже стали визитной карточкой центра "Моя карьера".

"Специалисты всегда с большой любовью, заботой и ответственностью подходят к их подготовке. Стараются сделать проекты актуальными, полезными и интересными для юных москвичей. Уверена, что участие в них поможет ребятам не только определить свои сильные стороны, раскрыть таланты и научиться творить в команде сверстников, но и наметить свой профессиональный путь и найти новых друзей", – подчеркнула она.

Проект "PROГероев" создали специально для детей, нуждающихся в особой поддержке. В программе, которая пройдет с 20 июня по 26 августа, примут участие 500 воспитанников семейных центров Москвы. Организаторы подготовили свыше 300 мероприятий, в том числе экскурсии в аварийно-спасательные отряды и на станции, в профильные колледжи.

В проекте "Стажировки" примут участие около тысячи юных москвичей из нуждающихся, многодетных или неполных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Они попробуют свои силы в 175 специальностях в 14 сферах деятельности – станут помощниками автомеханика, журналиста, бухгалтера, эколога, зоотехника, флориста, ИТ-специалиста и делопроизводителя.

Стажировки пройдут с 20 июня по 12 августа в 401 организации. Это, в том числе управы города, центры госуслуг, учреждения ЖКХ, транспорта, энергетики, здравоохранения, отделы социальной коммуникации и активного долголетия, некоммерческие организации, библиотеки, музеи, культурные центры, спортивные школы. В финале участники получат стипендию в размере 23 508 рублей и персональную характеристику.

Помимо этого, продолжается набор желающих принять участие в проекте "Лето моей карьеры", в рамках которого подростки пройдут обучение в одной из 20 профильных школ. Программа стартует 1 июля.

Подростки попробуют себя в профессиях психолога, финансиста, менеджера эффективных продаж, копирайтера, предпринимателя, креативного оратора, архитектора, мультипликатора, фотографа и специалиста по кибербезопасности.

Также детей приглашают присоединиться к тренингам и деловым играм, встретиться с представителями компаний-работодателей. В финале обучения ребята создадут собственные социально значимые проекты для города.

За три года в летних профориентационных проектах приняли участие около восьми тысяч ребят старшего школьного возраста.

Ранее сообщалось, что в Москве около 40 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года. 26 тысяч горожан трудоустроились за последние три месяца. Горожанам помогают трудоустроиться карьерные консультанты.

Специалисты подбирают подходящие вакансии по итогам подробного интервью с соискателем. Стружак рассказал, что трудоустройство горожан является приоритетной задачей службы занятости Москвы.