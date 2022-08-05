Микробизнес оказался не готов переходить на новый налоговый режим – СМИ

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Микробизнес в России заявил о неготовности переходить на новую упрощенную систему налогообложения, освобождающую от отчетности и страховых взносов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Актион Бухгалтерия", в котором приняли участие свыше 400 российских микропредприятий.
Согласно результатам исследования, из 97% респондентов, которые отказались работать по новой системе налогообложения, 39% заявили, что она не выгодна в связи с высокими налоговыми ставками.
Еще 47% участников опроса отметили, что не соответствуют формальным критериям режима, включая доходы или число сотрудников. Почти каждый восьмой респондент назвал собственные причины отказа, включая желание посмотреть на то, как будет работать новая система.
В материале говорится, что о готовности использовать АУСН заявили только в 3% микрокомпаний.
Руководитель практики налогового консультирования Consul Group Андрей Рымарев отметил, что малый интерес бизнеса к программе вызван необходимостью ежемесячно платить налог, невозможностью совмещать такой режим с другими, небольшой численностью работников и ограниченным числом банков-участников. Также, по его словам, это может быть вызвано возможными затруднениями при оспаривании ошибок в начислении налогов.
Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в столице заработала "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) для малого бизнеса. Он пояснил, что новым налоговым режимом могут воспользоваться зарегистрированные в столице индивидуальные предприниматели и компании численностью сотрудников до 5 человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, а также остаточной стоимостью до 150 миллионов рублей.
Налогоплательщики не будут сдавать декларации в налоговые органы, платить взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Платежи за них внесут из бюджета. Ставка по доходам составит 8%, а доходы минус расходы – 20%.
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