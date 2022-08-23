"Малый бизнес Москвы" помог открыть более 5 тыс предприятий в 2022 году – Сергунина

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С начала текущего года проект "Малый бизнес Москвы" (МБМ) помог горожанам в открытии более чем пяти тысяч новых предприятий. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Благодаря помощи специалистов МБМ с начала года горожане открыли больше пяти тысяч предприятий. В основном это интернет-магазины. Еще одно популярное направление – общепит", – рассказала вице-мэр, отметив, что в последнем случае свою роль также играют гранты для отечественных сетей быстрого питания.

Сфера общепита уступает по популярности бизнесу, связанному с арендой недвижимости, в том числе сдачей квартир, и такси. Также столичные бизнесмены часто открывали предприятия по производству шоколада, выращиванию рассады, художественные студии и студии звукозаписи. Специалисты "Малого бизнеса Москвы" помогали им с подготовкой документов, отвечали на актуальные вопросы.

Сергунина добавила, что в рамках проекта МБМ предпринимателям также доступны обучающие курсы, консультации с экспертами и различные онлайн-сервисы. Так, в 2022 году было проведено уже больше 73 тысяч консультаций и 700 обучающих мероприятий, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что москвичи, желающие начать свое дело, могут воспользоваться бесплатной онлайн-услугой "Дистанционной регистрации бизнеса под ключ", которая предполагает помощь в выборе организационно-правовой формы будущего бизнеса, режима налогообложения, регистрации и в открытии расчетного счета.

Ранее сообщалось, что пользователям портала проекта "Малый бизнес Москвы" стали доступны два новых удобных онлайн-инструмента: "Калькуляторы для бизнеса" и "Конструктор правовых документов". Первый поможет предпринимателям рассчитать 38 видов различных выплат: от налогов до зарплат, а второй объединяет 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса.

