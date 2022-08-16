МБМ представил новые сервисы для столичного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователям портала проекта "Малый бизнес Москвы" стали доступны два новых удобных онлайн-инструмента: "Калькуляторы для бизнеса" и "Конструктор правовых документов". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, специализированные онлайн-инструменты позволяют сэкономить время при решении повседневных задач.

"Один из новых сервисов поможет рассчитать 38 видов различных выплат и прочих показателей, а другой объединяет больше 170 шаблонов распространенных документов, доступных для заполнения", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что оба сервиса обновляются автоматически и учитывают изменения в законодательстве.

Так, в онлайн-сервисе "Калькуляторы для бизнеса" легко рассчитать налоги, выплаты сотрудникам и другие платежи. Для этого необходимо отметить одну из категорий, выбрать нужную форму и ввести запрашиваемые данные.

В сервисе "Конструктор правовых документов" есть 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса. В них предусмотрены подсказки и комментарии.

Отмечается, что шаблоны разделены на категории: "Гражданско-правовые договоры", "Доверенности", "Трудовые договоры" и другие.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что всего на портале доступно более 30 онлайн-услуг, сервисов и спецпроектов.

Ранее сообщалось, что более 820 тысяч бесплатных консультаций для бизнеса провели специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" за 10 лет работы. По словам Сергуниной, разноплановые программы обучения в рамках проекта прошли больше 370 тысяч человек.

Так, сервис "Малый бизнес Москвы" поможет подобрать помещение, узнать о мерах поддержки и пройти онлайн-обучение. Специалисты проекта помогают бизнесменам на всех этапах: от поиска идеи и регистрации бизнеса до его масштабирования.