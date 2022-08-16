МБМ представил новые сервисы для столичного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пользователям портала проекта "Малый бизнес Москвы" стали доступны два новых удобных онлайн-инструмента: "Калькуляторы для бизнеса" и "Конструктор правовых документов". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, специализированные онлайн-инструменты позволяют сэкономить время при решении повседневных задач.
"Один из новых сервисов поможет рассчитать 38 видов различных выплат и прочих показателей, а другой объединяет больше 170 шаблонов распространенных документов, доступных для заполнения", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что оба сервиса обновляются автоматически и учитывают изменения в законодательстве.
Так, в онлайн-сервисе "Калькуляторы для бизнеса" легко рассчитать налоги, выплаты сотрудникам и другие платежи. Для этого необходимо отметить одну из категорий, выбрать нужную форму и ввести запрашиваемые данные.
В сервисе "Конструктор правовых документов" есть 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса. В них предусмотрены подсказки и комментарии.
Отмечается, что шаблоны разделены на категории: "Гражданско-правовые договоры", "Доверенности", "Трудовые договоры" и другие.
В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что всего на портале доступно более 30 онлайн-услуг, сервисов и спецпроектов.
Ранее сообщалось, что более 820 тысяч бесплатных консультаций для бизнеса провели специалисты проекта "Малый бизнес Москвы" за 10 лет работы. По словам Сергуниной, разноплановые программы обучения в рамках проекта прошли больше 370 тысяч человек.
Так, сервис "Малый бизнес Москвы" поможет подобрать помещение, узнать о мерах поддержки и пройти онлайн-обучение. Специалисты проекта помогают бизнесменам на всех этапах: от поиска идеи и регистрации бизнеса до его масштабирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: