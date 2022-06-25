"Малый бизнес Москвы" проведет онлайн-курс для социальных предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Начинающие столичные бизнесмены смогут посетить бесплатные онлайн-курсы по социально ориентированному предпринимательству, организованные в рамках проекта "Малый бизнес Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"На онлайн-курс "Стартап-школа МБМ для социального бизнеса" ГБУ "Малый бизнес Москвы" приглашает горожан, задействованных в сфере социального предпринимательства. Он подойдет тем, кто хочет начать свой бизнес, попробовать свои силы в предпринимательстве и у кого есть идеи", – говорится в сообщении.
С 27 июня по 1 июля состоится пять вебинаров по 1,5 часа каждый. Занятия будут начинаться в 15:00. Первый вебинар будет посвящен введению в социальный бизнес и его специфические черты. Темой второго занятия станет бизнес-планирование и моделирование. На третьем занятии начинающие предприниматели смогут узнать о целях подобного бизнеса, источниках финансирования и возможных бизнес-моделях. Четвертый вебинар затронет тему маркетинга, а завершающий – тему бухгалтерии в социальном предпринимательстве.
По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, городские власти уделяют особое внимание обучению социальных предпринимателей и развитию данного направления.
"У делового сообщества оно всегда вызывает большой интерес. Наши программы подойдут тем предпринимателям, кто уже занят в этой сфере, и новичкам. На занятиях они познакомятся с особенностями ведения бизнеса и лучшими практиками социального предпринимательства, а также узнают, как город помогает социально ориентированным предприятиям", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили сервис подбора мер поддержки для предпринимателей в условиях санкций. Этой услугой воспользовались порядка 35 тысяч бизнесменов на конец мая 2022 года.
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