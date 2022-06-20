Москвичам рассказали о принципах работы закупочной системы столицы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первые пять месяцев 2022 года в столице опубликовали 39,7 тысячи закупок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Приоритетными направлениями стали поставки, работы и услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, развития городского хозяйства и общественного транспорта", – заявил представитель мэрии.

По словам Ефимова, общая стоимость закупок составляет 313,6 миллиарда рублей.

Поставщики и заказчики используют единую информационную систему в сфере закупок. Ей пользуются суммарно более 900 тысяч человек. В данной системе размещены реестры контрактов, договоров и участников закупок. Также есть возможность ознакомиться с планами и отчетами.

Как отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, использование единой информационной системы позволяет как повышать комфорт жителей и улучшать социальные условия в столице, так и стимулирует развитие бизнеса. Специалист посчитал, что таким образом поставщики получают стабильный спрос на свою продукцию и постоянного заказчика в лице городских структур.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили сервис подбора мер поддержки для предпринимателей в условиях санкций. Этой услугой воспользовались порядка 35 тысяч бизнесменов на конец мая 2022 года.

