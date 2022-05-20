Около 35 тыс предпринимателей Москвы воспользовались сервисом подбора мер поддержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 35 тысяч столичных предпринимателей с апреля 2022 года воспользовались сервисом по подбору антикризисных мер поддержки. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что бизнесу предоставляют административные послабления, чтобы поддержать уровень занятости.
"Каждый день более тысячи предпринимателей посещают сайт центра в поисках необходимой информации. За прошедший месяц было зафиксировано около 100 тысяч просмотров ресурса, 75% из них пришлись на сервис по автоматическому подбору мер поддержки", – отметил Ефимов.
В сервисе необходимо выбрать сферу деятельности из предложенного списка, организационную форму бизнеса и его размер, направления поддержки. После система автоматически покажет подходящие антикризисные меры.
"Так, пользователь сможет ознакомиться с их условиями, в том числе узнать о категориях получателей и сроках предоставления поддержки. Кроме того, система отобразит ссылку на документ, которым меры были утверждены", – говорится в сообщении.
Чаще всего пользователи интересовались льготными кредитными программами для малого среднего бизнеса и самозанятых. 22% искали гранты для молодых бизнесменов на создание или развитие МСП, 10% – гранты на приобретение или лизинг оборудования, 9% – финансовую поддержку инновационного импортозамещения. Предприниматели также интересовались сервисом по подбору поставщиков оборудования и грантами предприятиям общественного питания.
Руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что предприниматели также могут заполнить анкету и внести предложения по мерам поддержки, узнать актуальные новости. На сайте регулярно проходят круглые столы с бизнесменами. В центре также работает горячая линия.
Ранее Ефимов рассказал, что правительство Москвы передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тысяча квадратных метров до конца мая. По его словам, к таким помещениям относятся чердаки и подвалы, технические помещения. Горожане смогут приспособить площади для технических и хозяйственных нужд.
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