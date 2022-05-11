Почти 39 тыс консультаций получили столичные предприниматели с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 39 тысяч консультаций с начала 2022 года получили столичные предприниматели от ГБУ "Малый бизнес Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, востребованной темой стали доступные меры поддержки бизнеса, таких консультаций было проведено более 10,5 тысячи. Также предприниматели часто интересовались льготным кредитованием, содействием арендаторам и запуском стартапа.

"Специалисты МБМ не просто рассказывают о доступных на сегодняшний день субсидиях и грантах, но и подбирают для обратившихся предпринимателей конкретные виды помощи", – сказала Сергунина, отметив, что с 12 марта прямая линия вопросов обработала свыше двух тысяч звонков.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве у индивидуальных предпринимателей наибольшей популярностью пользуются сферы розничной торговли и операции с недвижимостью.

