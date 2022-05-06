Названы самые популярные сферы деятельности у ИП в Москве

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В Москве у индивидуальных предпринимателей (ИП) наибольшей популярностью пользуются сферы розничной торговли и операции с недвижимостью, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В розничной торговле в Москве в середине апреля 2022 года работали 77,9 тысячи ИП – это 21% от их общего числа в столице. По данным реестра субъектов МСП, за год число действующих в этой сфере ИП увеличилось на 45%, что подтверждает высокую популярность отрасли у малого и микробизнеса", – рассказал Ефимов.

Операции с недвижимостью занимают второе место по популярности. Так, в этой сфере работает 41 тысяча ИП. За год их количество увеличилось на 10%, теперь это 11% от общего числа ИП в городе.

Третье место занимает IT-сектор, в нем заняты 16,7 тысячи столичных индивидуальных предпринимателей. Это 4,6% от их общего числа.

Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, стремительно растет число ИП, которые работают в сфере строительства. Также, по его словам, популярностью пользуются сферы правовых услуг и бухгалтерии, бытовых услуг.

10,1 тысячи московских ИП предоставляют образовательные услуги.

В свою очередь, глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в Москве для малого бизнеса действуют программы комплексной поддержки, которые доступны ИП, работающих в разных сферах.

"Например, "Малый бизнес Москвы" оказывает бесплатную консультационную и образовательную поддержку, а также предоставляет онлайн-продукты для упрощения ведения бизнеса", – отметил Фурсин.

Он добавил, что с начала текущего года к услугам МБМ обратились более 53 тысяч раз.

Ранее в Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций. В нем предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки.

До этого Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

