Более 5,5 тыс представителей МСП получили поддержку в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 5,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса получили поддержку в столице с начала 2022 года, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.
"С начала года поддержку на общую сумму более 14 миллиардов рублей получили свыше 5,5 тысячи малых и средних предприятий. Город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели. Комплекс первоочередных антисанкционных мер принимался во взаимодействии с предпринимательским сообществом", – отметила Сергунина.
Вопрос о мерах поддержки предпринимательского сообщества обсуждался и с Сергеем Собяниным. Кроме того, москвичи самостоятельно могли предлагать инициативы в столичный штаб по защите бизнеса. При этом десятки из предложенных мер были взяты для реализации, а 59 уже удалось осуществить.
Весной граждане смогли возместить расходы на патентование изобретений в РФ. Уточняется, что они попросили расширить данную программу и сделать доступным грант для индивидуальных предпринимателей. Столица это предложение одобрила.
Также в Москве сделали прямую линию для оперативного информирования предпринимателей о решениях столичного кабмина и федеральных органов. В общей сложности специалисты обработали свыше 3,5 тысячи заявок.
Востребованным также оказался портал столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Преимуществом данной платформы является то, что она самостоятельно может советовать пользователю подходящие меры поддержки.
Большинство актуальных финансовых мер поддержки собрали также на портале Московского инновационного кластера. Весной там стал доступен сервис "Свои технологии", используя который любой пользователь сможет отыскать нужные инструменты и деловых партнеров для развития российских разработок, включая поставщиков из числа организаций из РФ.
Ключевую роль в Москве на сегодняшний день играют технопарки. На функционирующих площадках находятся свыше 2,1 тысячи технологических компаний, которые обеспечивают работой порядка 70 тысяч человек. При этом резиденты технопарков получают организационную и финансовую поддержку со стороны столицы. За счет льгот налоговая нагрузка может снизиться на 25%.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков для получения ими налоговых льгот.
Обладатели данных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней зарплаты, объем выручки, инвестиций и других).
Автоматическое продление статусов позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться другими мерами поддержки.
Более 5,5 тыс представителей МСП получили поддержку в Москве с начала года
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